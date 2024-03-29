Захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.

В ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

"Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений", - сообщает "Укрэнерго",

Как добавил министр энергетики Украины Герман Галущенко, захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью на этот раз стали объекты генерации электроэнергии. Сейчас энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий.

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По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, повреждены некоторые энергетические объекты в Днепровском, Криворожском и Каменском районах региона. На одном из них пострадал человек. В течение ночи над областью было уничтожено по 12 ракет и беспилотников.

Впоследствии в ДТЭК рассказали, что враг атаковал три теплоэлектростанции.

"Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий. По предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец также доложил о ракетных попаданиях по объекту энергоинфраструктуры.

Ракетная атака на Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 29 мая 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами. Были зафиксированы пуски ракет с самолетов Ту-95МС, "Кинжалов", авиационных управляемых ракет, баллистики из Крыма, а также ударных дронов.

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