Силы ПВО сбили 84 воздушные цели из 99.

В ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины.

Как сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, к отражению атаки привлекли зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Враг применил 99 средств воздушного нападения:

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60 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область РФ.);

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область РФ.);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ВОТ Крым);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (с девяти самолетов Су-34 - Белгородская область);

4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область РФ);

21 крылатую ракету Х-101/Х-555 (с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс РФ).

Наши героические силы защитники уничтожили 84 воздушные цели: 58 дронов, 17 ракет Х-101/Х-555, 5 - Х-59 и 4 "Искандера".

Ракетно-дроновая атака на Украину

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупационные войска в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и "шахедами". Были зафиксированы пуски ракет из самолетов Ту-95МС, "Кинжалов", авиационных управляемых ракет, баллистики из Крыма.

В результате атаки получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений.

Захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.

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