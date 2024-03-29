В нашем государстве энергетики работают 24/7, отметил премьер.

После сегодняшних ударов российских оккупантов ситуация в энергосистеме непростая, украинцам сейчас нужно уменьшить потребление электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. "Сегодня ночью российские террористы совершили очередную массированную ракетно-пушечную атаку против нашей страны. Главная цель атаки - снова наша энергетика. Удар выдержали. Энергосистема целостная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов. Решаем этот вопрос", - отметил он.

Шмыгаль сообщил, что сейчас мы импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы, чтобы система работала стабильно. По его словам, сегодняшний удар врага снова довольно сильно повредил оборудование.

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"Опять атака была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения. Очень важно для всех нас сейчас уменьшить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов. Все службы работают для преодоления последствий. Энергетики работают 24/7. Удалось уже восстановить часть объектов, которые были повреждены во время атаки на прошлой неделе", - подчеркнул глава правительства.

Вражеская дроновая и ракетная атака сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли мощный ракетный-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. В частности, враг применил 99 средств воздушного нападения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью на этот раз стали объекты генерации электроэнергии. Сейчас энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий.

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские захватчики мечтают повторить экологическую катастрофу, которую они совершили на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что минувшей ночью российские захватчики сознательно пытались нанести удары по Каневской и Днестровской гидроэлектростанциям. Из-за последствий обстрелов на Днепропетровщине вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

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