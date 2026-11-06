Дело 'Мидас': экс-советнику министра энергетики Миронюку смягчили меру пресечения

Миронюк, фигурирующий в деле под псевдонимом "Рокет", известен тем, что рвал документы, пытался их спрятать и выбрасывал в окно. Вместе с документами он выбросил в окно и свой мобильный телефон.

Бывшему советнику экс-министра энергетики Игорю Миронюку, фигурирующему в громком деле"Мидас" под прозвищем "Рокет", смягчили меру пресечения, освободив из следственного изолятора под домашний арест.

Об этом сообщили в общественной организации Transparency International Ukraine со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда.

"Судья удовлетворил ходатайство и применил к Миронюку круглосуточный домашний арест", – говорится в сообщении.

Видео дня

Теперь он обязан находиться дома под арестом и соблюдать возложенные на него обязанности, в частности носить электронный браслет.

Отмечается, что причиной такого решения стало истечение максимального срока содержания под стражей в ходе расследования.

Дело "Мидас"

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2025 года ВАКС избрал Миронюку меру пресечения.

Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Также был установлен залог в размере 126 миллионов гривен.

Миронюк, который был советником Германа Галущенко в период его пребывания на посту министра энергетики, пытался уничтожать документы. В частности, Миронюк, также известный под псевдонимом "Рокет", рвал документы, пытался их скрыть и выбрасывал их в окно. Вместе с документами он выбросил из окна свой мобильный телефон.

13 октября 2026 года ВАКС оставил Миронюка под стражей, однако уменьшил залог с 85 до 25 млн грн.

Среди всех подозреваемых Миронюк пробыл под стражей дольше всех – почти 1 год.

Вас также могут заинтересовать новости: