Дело 'Мидас': экс-советнику министра энергетики Миронюку смягчили меру пресечения

Бывшему советнику экс-министра энергетики Игорю Миронюку, фигурирующему в громком деле"Мидас" под прозвищем "Рокет", смягчили меру пресечения, освободив из следственного изолятора под домашний арест.
Об этом сообщили в общественной организации Transparency International Ukraine со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда.
"Судья удовлетворил ходатайство и применил к Миронюку круглосуточный домашний арест", – говорится в сообщении.
Теперь он обязан находиться дома под арестом и соблюдать возложенные на него обязанности, в частности носить электронный браслет.
Отмечается, что причиной такого решения стало истечение максимального срока содержания под стражей в ходе расследования.
Дело "Мидас"
Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2025 года ВАКС избрал Миронюку меру пресечения.
Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Также был установлен залог в размере 126 миллионов гривен.
Миронюк, который был советником Германа Галущенко в период его пребывания на посту министра энергетики, пытался уничтожать документы. В частности, Миронюк, также известный под псевдонимом "Рокет", рвал документы, пытался их скрыть и выбрасывал их в окно. Вместе с документами он выбросил из окна свой мобильный телефон.
13 октября 2026 года ВАКС оставил Миронюка под стражей, однако уменьшил залог с 85 до 25 млн грн.
Среди всех подозреваемых Миронюк пробыл под стражей дольше всех – почти 1 год.