ОПЕК уже снизила свою цель по добыче на 2 миллиона баррелей в день.

Цены на нефть на мировом рынке поползли вниз. На продажу "черного золота" влияет курс доллара, который укрепляется и делает нефть дорогой для покупателей с другими валютами.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,3%, до 95,92 доллара, а американская нефть West Texas Intermediate упала на 0,4% до 90,73 доллара за баррель.

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По словам вице-председателя ФРС Лаэля Брейнарда, повышение ставок на замедляет экономику, а весь удар ужесточения в ближайшие месяцы не будет ощущаться.

"Хорошие данные по занятости укрепили ожидания еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС в следующем месяце, оставив риск снижения мирового спроса на нефть", - отметили аналитики ANZ Research.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, в том числе Российская Федерация снизили свою цель по добыче на 2 миллиона баррелей в день, что усилило опасения относительно сокращения поставок нефти.

Санкции Европейского союза в отношении российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу в декабре и феврале. При этом на прошлой неделе одобрили новый пакет санкций против РФ, в том числе ограничение цен на экспорт российской нефти.

В свою очередь министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели поддерживает "здоровый диалог" с Москвой и рассмотрит предложения после изменения прав собственности на нефтегазовый проект "Сахалин-1". В России уже приняли решение конфисковать 30% акций Exxon Mobil, а российская госкомпания будет решать, могут ли иностранные акционеры, включая индийскую ONGC Videsh, сохранить свое участие в проекте.

Эмбарго на российскую нефть - что известно

Неофициальный формат ОПЕК+ сформировалс еще в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке. В организацию входят 10 стран - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны ЕС до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а уже 5 сентября в организации согласились на сокращение поставок нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума.

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