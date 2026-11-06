В Мексике нашли древнюю систему измерения, которая связала время, смерть и космос

Ученая проанализировала девять архитектурных комплексов Митлы и выявила ранее не описанную систему измерений.

В древнем мексиканском городе Митла археологи обнаружили математическую систему, которую сапотеки использовали при строительстве храмов, дворцов и гробниц.

Исследование провела Женевьева Люсет из Национального автономного университета Мексики. Ученая проанализировала девять архитектурных комплексов Митлы и выявила ранее не описанную систему измерений, пишет Arkeonews. Отмечается, что в основе системы лежала единица длиной около 8 см, предположительно соответствовавшая ширине четырех сложенных вместе пальцев. С помощью кратных этой величине архитекторы рассчитывали размеры дверных проемов, колонн и внутренних дворов. Среди наиболее часто встречающихся параметров были величины 1,84 и 1,92 м.

Исследовательница изучила три архитектурные группы города – "Церковь", "Арройо" и "Колонны". Полученные результаты позволили предположить, что различия в размерах сооружений не были строительными ошибками. Напротив, архитекторы могли намеренно выбирать определенные пропорции в зависимости от назначения помещений.

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Как здания оказались связаны с древними календарями

Особое внимание Люсет обратила на возможную связь архитектурных измерений с календарями народов Мезоамерики.

Важное место в их культуре занимал 52-летний цикл, который возникал благодаря совпадению двух календарей: солнечного продолжительностью 365 дней и ритуального, насчитывавшего 260 дней. Их последовательности повторялись каждые 18 980 дней.

В здании №21 "Группы колонн" исследовательница обнаружила показательную закономерность. Суммарная ширина дверных проемов и колонн составляет 156 единиц по 8 см. Это соответствует трем 52-летним циклам.

Похожие числовые соотношения обнаружились и в других элементах архитектуры, в том числе во внутренних дворах. По мнению ученой, это может свидетельствовать о том, что представления о времени намеренно учитывались при проектировании зданий.

Что обнаружили в погребальном комплексе

Митла была важным религиозным и погребальным центром сапотеков. На их языке город назывался "Льобаа", что переводится как "место, где покоятся души".

Поэтому исследовательница предположила, что архитектурные пропорции могли отражать не только календарные циклы, но и представления древнего народа о смерти и загробном мире.

Например, в "Комплексе E" алтарь располагался не строго по центру внутреннего двора. При этом расстояния от него до северной и южной сторон соответствовали единицам измерения, связанным с числами 9 и 13.

В некоторых мезоамериканских традициях эти числа ассоциировались с 9 владыками ночи и 13 владыками дня. Они также играли роль в представлениях о различных уровнях мироздания.

Ученая допустила, что расположение алтаря и особенности планировки могли иметь символическое значение и быть связаны с религиозными обрядами сапотеков.

Следы похожей системы измерений исследовательница обнаружила и на других археологических памятниках мексиканского региона Оахака – в частности, в Ацомпе и Сучилькитонго.

Впрочем, пока ученым не удалось установить точное значение всех числовых закономерностей или доказать, что каждый из обнаруженных архитектурных параметров имел религиозный смысл.

Исследование позволяет предположить, что древние сапотеки использовали архитектуру не только для строительства зданий, но и для воплощения своих представлений о времени, смерти и устройстве Вселенной.

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