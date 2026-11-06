В Киеве сложилась самая сложная ситуация с энергоснабжением в Украине, - Зеленский

Прилагаются усилия по поставке необходимого оборудования и ускорению ремонтных работ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с энергоснабжением по всей стране. Перед столицей встали очень серьезные вызовы. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам селекторного совещания, посвященного ситуации в регионах с ликвидацией последствий российских ударов и энергоснабжением.

"Худшая ситуация – в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и проблемы очень серьезные. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, как отметил президент, правительство Украины обеспечивает дополнительные меры, которые могут помочь. Речь идет о поставках оборудования и ускорении работ.

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По словам главы государства, достигнуты договоренности с Германией и Испанией о поставках необходимых генераторов, кабелей и другого оборудования.

Также были доклады о ситуации в Днепре, Харькове, на Полтавщине, Черкасщине, в Винницкой области, в Одессе и области, на Житомирщине, Сумщине, в Киевской области.

Как добавил президент, отдельно обсудили с представителями энергетических компаний – как государственных, так и частных – необходимость привлечения дополнительных бригад и ускорения восстановительных работ.

В то же время премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил о запуске программы ежемесячных доплат всем, кто задействован в восстановительных работах, в частности энергетикам, коммунальщикам, железнодорожникам, работникам объектов водоподготовки и водоснабжения.

"Важно, что для восстановления энергосети и энергообъектов задействуются определенные силы и средства ВСУ", – сообщил президент.

Также участники совещания заслушали доклад Главнокомандующего ВСУ и Воздушных Сил о применении боевой авиации для сбивания "шахидов", групп прикрытия объектов энергетики и инфраструктуры, а также о применении мобильных огневых групп.

"Готовим дополнительную поставку боеприпасов для F-16: уже есть соответствующие договоренности с нашими партнерами. Есть отдельные поручения премьер-министру Украины по коммуникации со странами-соседями и работе экспортных линий солидарности", – отметил Зеленский.

Энергетическая ситуация в Киеве – что известно

Как сообщал УНИАН, у некоторых киевлян нет света уже 5 суток, есть проблемы с водой и отоплением. Энергетики признают проблемы, но говорят, что нет оборудования для ремонтов.

"В феврале этого года электрики сказали, что проблема в оборудовании, его нужно менять, но точно не сейчас. Февраль, тотальные отключения, все поняли. Однако через полгода мы пришли к тому же результату: проблема есть, решения нет, ответов нет, есть только отписки", – рассказала киевлянка Наталья Калиниченко.

Это связано с тем, что российские захватчики постоянными авиаударами повредили все ключевые подстанции вокруг Киева.

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