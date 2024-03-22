В Белом доме "разочарованы наглыми ударами Украины", ведь из-за этого растут цены на нефть.

США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупреждая, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Как пишет Financial Times со ссылкой на три информированных источника, предупреждение Вашингтона было передано высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и ее Главному управлению разведки.

Один собеседник издания сказал, что Белый дом "все больше разочарован наглыми атаками украинских беспилотников, которые поразили нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям".

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Россия остается одним из важнейших мировых экспортеров энергии, несмотря на санкции Запада в отношении ее нефтегазового сектора. В этом году цены на нефть выросли примерно на 15% до 85 долларов за баррель, что привело к росту стоимости топлива именно тогда, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию.

Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, Россия может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру, на которую полагается Запад.

"Мы не поощряем и не позволяем атаки внутри России", - сказал представитель Совета нацбезопасности США.

ЦРУ отказалось от комментариев. Представитель СБУ отказался от комментариев, работники ГУР и представители Офиса президента не ответили на запросы о комментариях.

Атаки на нефтеобъекты РФ

В последние недели Украина усилила свои воздушные атаки, поскольку наземная война меняется в пользу Москвы. По словам представителя военной разведки в Киеве, с 2022 года было совершено не менее 12 нападений на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы. По меньшей мере девять таких атак было реализовано в этом году. Также было поражено несколько терминалов, складов и хранилищ.

Гелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ отметила, что Украина может поразить большую часть инфраструктуры экспорта нефти в западной России, поставив под угрозу около 60% экспорта страны.

США обеспокоились украинскими ударами, ведь Байдена ждет тяжелая борьба за переизбрание. Цены на бензин растут.

"Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на топливо в год выборов", - сказал Боб Макнелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике.

По мере развития технологий Украина постоянно увеличивает количество ударов беспилотниками. Украинские чиновники утверждают, что разработали беспилотники с радиусом действия более 1000 км и полезной нагрузкой, способной нанести серьезный урон.

На прошлой неделе Киев совершил две крупнейшие и самые глобальные атаки беспилотников. ГУР и СБУ успешно поразили семь российских энергетических объектов в течение недели.

В течение прошлого года морские беспилотники ГРУ и СБУ также наносили удары по российским портам, уничтожили несколько российских военных кораблей в Черном море и ударили по ценному для Москвы Крымскому мосту.

По словам одного украинского чиновника, который участвовал в планировании и проведении нападений, цель "спецопераций" - помешать поставке топлива российским войскам и сократить финансирование военных действий Кремля.

Киев также хочет нанести символический удар, приблизив войну к Москве и продемонстрировав, что ее противовоздушную оборону - в том числе вокруг Кремля - можно пробить.

Кроме того, эту воздушную кампанию также рассматривают как средство подтолкнуть Вашингтон одобрить пакет военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов. Сейчас он рассматривается в Конгрессе и имеет решающее значение для обороны Украины.

Последние удары по российским НПЗ

С начала года Украина нанесла удары по 13 нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По информации The Insider, на этом Украина не остановится и продолжит бить по российским НПЗ и в дальнейшем.

Зато Bloomberg назвали массовые удары Украины по российским НПЗ "новой фазой войны", где Киев сосредоточился на экономическом ударе по Москве.

В России заявили, что планируют усилить противовоздушную оборону неподалеку НПЗ, используя самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования "Панцирь". Впрочем, в ГУР объяснили, почему это не сработает.

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