Еще одним фактором роста стали развеянные надежды на прекращение огня на Ближнем Востоке.

Цены на нефть в начале недели пошли вверх, поскольку появились опасения относительно сокращения мирового предложения на фоне эскалации мировых конфликтов, в частности, ударов Украины по российским НПЗ. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 0,52 долл. до 85,95 долл. за баррель. В свою очередь, фьючерсы на американскую нефть показали рост на 0,55 долл. до 81,18 долл. за баррель.

"Эскалация геополитической напряженности в сочетании с ростом количества нападений на энергетические объекты в России и Украине, а также ослабление надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке вызвали обеспокоенность по поводу мировых поставок нефти", – заявил Хироюки Кикукава, президент NS Trading, которая является подразделением Nissan Secures.

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Между тем, на прошлой неделе количество нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах уменьшилось на одну до 509. Это свидетельствует, что в будущем может иметь место снижение предложения.

Россия атакует украинскую энергетику

Напомним, 22 марта Россия осуществила одну из крупнейших атак на украинскую энергетику за два года полномасштабной войны. Оккупанты обстреляли Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкий, Полтавскую область, Винницкую область, Львовскую область, Ивано-Франковскую область, Николаевскую область, Одесскую область и другие части страны.

В ходе атаки была выведена из строя Днепровская ГЭС, которая является пятой ступенью нижней части каскада гидроэлектростанций на реке Днепр. Ударом был разрушен второй энергоблок; произошло загрязнение почвы и утечка нефтепродуктов в Днепр.

В результате атаки в некоторых регионах Украины снова начались перебои со светом: сейчас энергетики активно работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, дефицита мощностей нет и не прогнозируется.

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