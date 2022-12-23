Россия вновь обстреляла один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.
"Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", - сообщается в Telegram-канале ДТЭК.
Кроме того, ДТЭК информирует, что из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один получил ранения.
"Это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК", - подчеркнули в компании.
Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.
19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.