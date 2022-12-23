Один работник предприятия погиб, еще один ранен.

Россия вновь обстреляла один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.

"Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", - сообщается в Telegram-канале ДТЭК.

Кроме того, ДТЭК информирует, что из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один получил ранения.

Видео дня

"Это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК", - подчеркнули в компании.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

Вас также могут заинтересовать новости: