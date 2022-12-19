Вероятно, такая ситуация продлится как минимум до завтрашнего вечера.

В Киеве энергетики пытаются стабилизировать ситуацию и ближе к ночи дать напряжение для около 20% домов и переключать их поочередно.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети. Напряжение смогли подать на всю критическую инфраструктуру.

"Очередная атака РФ снова нанесла ущерб объектам энергетической инфраструктуры Киева. По состоянию на вечер 19 декабря напряжение удается подавать на всю критическую инфраструктуру города - больницы, объекты тепло - и водоснабжения, метрополитен", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас ограничения электропотребления намного больше, чем были до сегодняшней атаки.

"Энергетики совместно делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и ближе к ночи даты напряжение хотя бы для около 20% жилых домов Киева и переключать их поочередно. Вероятно, что такая ситуация будет как минимум до завтрашнего вечера. Надеемся, что завтра удастся поднять уровень потребления электроэнергии еще на 20-30%", - сообщили в ДТЭК.

Генеральный директор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что сегодня в Киеве полностью отключают все три группы одновременно. Из-за этого отключения электроэнергии в Киеве могут достичь до 10 часов.

"Ко всем поврежденным объектам, по которым продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и кое-где в области. Так же страдают все районы. Сейчас вся критическая инфраструктура - больницы, водоканалы, метро - запитана и свет есть где-то около на 20% населения", - написал он.

Удары по энергоинфраструктуре Киева

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 19 декабря, столица выдержала несколько волн атак иранских Shahed. Сообщалось о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах.

Согласно сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в целом этой ночью над Украиной уничтожено 30 из около 35 вражеских дронов-камикадзе.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице от дефицита электроснабжения больше всего страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.

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