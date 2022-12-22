Глава "Энергоатома" Петр Котин считает, что гендиректор МАГАТЭ пока не приблизился к достижению соглашения по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пока не приблизился к достижению соглашения по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Как заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире информационного телемарафона, Гросси продолжает вести соответствующие переговоры отдельно с украинской и российской сторонами.

"У него (Гросси – УНИАН) сегодня еще раунд переговоров. Насколько известно, он пока не достиг в переговорах этой зоны безопасности. Но он продолжает. К сожалению, не очень много механизмов у него для этого, если одна из сторон отказывается это делать", - сказал Котин.

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Глава "Энергоатома" также считает, что россияне пока технически не смогут присоединить Запорожскую АЭС к Крыму, поскольку станция очень мощная и должна быть обеспечена мощными линиями электропередачи, однако на юге они "слабые".

"Говорить о том, что они смогли бы переключить станцию на слабые линии, которые остались на юге Украины, это технически невозможно. Они могут восстановить пропускную способность этих линий в ограниченной мощности, несколько мегаватт. Но, конечно, смысла в этом нет", - пояснил Котин.

Ситуация на ЗАЭС:

С марта 2022 года ЗАЭС оккупирована РФ.

В сентябре на станцию прибыли эксперты миссии МАГАТЭ. Ее генеральный директор Рафаэль Гросси предложил Совету безопасности ООН создать там зону безопасности и защиты.

В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС.

23 ноября из-за очередной атаки России по энергосистеме Украины Запорожская АЭС переходила в режим полного блэкаута.

27 ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что захватнические войска могут готовиться к выходу с территории ЗАЭС, однако Россия опровергла эту информацию, заявив, что оккупационные войска не собираются покидать территорию станции.

30 ноября 2022 года Россия назначила нового "директора" оккупированной ЗАЭС.

В начале декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется до конца года найти решение о создании зоны безопасности на Запорожской АЭС.

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