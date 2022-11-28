Песков заявил, что никаких признаков отведения оккупационных войск со станции нет.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину пресс-секретарь президента страны-агрессора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что оккупанты не намерены отводить свои войска с территории Запорожской АЭС.

Как сообщает российское издание РБК, Песков заявил, что никаких признаков отведения оккупационных войск со станции нет, а оккупационные "власти" Энергодара, рядом с которым находится ЗАЭС, также не планируют покидать территорию ЗАЭС.

"Не нужно искать каких-то признаков (отвода войск РФ с ЗАЭС - ред.) там, где их нет и быть не может", - заявил Песков.

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"В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в телеграм-канале оккупационной "администрации".

В сообщении также утверждается, что 25 ноября руководство Росэнергоатома сообщило о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС и о начале перевода двух энергоблоков станции в режим подачи тепла в Энергодар.

Ситуация на ЗАЭС:

С марта 2022 года ЗАЭС и город-спутник Энергодар находятся в оккупации.

В сентябре на станцию прибыли эксперты миссии МАГАТЭ. Ее генеральный директор Рафаэль Гросси предложил Совету безопасности ООН создать там зону безопасности и защиты.

В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС.

23 ноября из-за очередной атаки России по энергосистеме Украины Запорожская АЭС переходила в режим полного блэкаута.

27 ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что захватнические войска могут готовиться к выходу с территории ЗАЭС.

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