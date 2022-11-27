В росСМИ начали появляться публикации о возможности передачи ЗАЭС под контроль МАГАТЭ.

Российские оккупанты могут готовиться к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.

"Энергоатом" в течение последних недель фиксирует признаки того, что военные РФ могут собираться покинуть атомную станцию. Об этом сообщил президент НАЭК Петр Котин в эфире телемарафона.

"Такое впечатление, что они собирают чемоданы и крадут все, что могут найти", - сказал Котин.

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В российских СМИ начало появляться большое количество публикаций о том, что Запорожскую АЭС можно оставить. В частности, предлагается передать станцию под контроль МАГАТЭ.

По словам Котинка, пока рано говорить о том, что военные едут из ЗАЭС, но они готовятся к этому.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с 4 марта 2022 года. С начала войны станцию постоянно обстреливают, из-за чего она регулярно обесточивается.

5 октября президент РФ Владимир Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно, что россияне заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

14 октября в МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС. Однако уже 4 ноября появилась информация, что Россия хочет перевести ЗАЭС на свою электросеть.

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