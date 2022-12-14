Указывается, что котельные мощностью 1-3 МВт установлены на одном из энергоблоков ЗАЭС, еще несколько размещены на территории станции.

На захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции установят мобильные котельные.

Это должно помочь обезопасить критическую систему и персонал от холода. Об этом сообщается в заявлении МАГАТЭ.

"На станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые должны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для ее персонала", - рассказали в организации.

Видео дня

На данный момент в одном из энергоблоков установлены котельные мощностью 1-3 МВт. Еще несколько - размещены на территории станции.

Помимо этого ЗАЭС имеет 20 стационарных аварийных дизель-генераторов, находящихся в резервном режиме. Они готовы обеспечивать станцию электроэнергией, если внешнее питание будет недоступно.

В МАГАТЭ добавили, что для повышения способности справляться с потерей электроэнергии, в настоящее время дополнительно развертываются мобильные дизельные генераторы. Два из них уже подключены к одному блоку. Еще несколько генераторов планируется испытать, а затем подсоединить к другим реакторам.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

В начале декабря российские СМИ сообщили, что власти РФ могут пойти на вывод войск из ЗАЭС в обмен на получение гарантий бесперебойного транзита газа и нефти по украинской территории. Впрочем, представительница МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не намерена выводить свои войска с территории Запорожской АЭС.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил про договоренность о выводе тяжелого вооружения с территории Запорожской АЭС. По его словам, сейчас обсуждаются условия.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что до Нового года российские оккупационные войска выйдут из Запорожской атомной станции.

Вас также могут заинтересовать новости: