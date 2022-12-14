На захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции установят мобильные котельные.
Это должно помочь обезопасить критическую систему и персонал от холода. Об этом сообщается в заявлении МАГАТЭ.
"На станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые должны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для ее персонала", - рассказали в организации.
На данный момент в одном из энергоблоков установлены котельные мощностью 1-3 МВт. Еще несколько - размещены на территории станции.
Помимо этого ЗАЭС имеет 20 стационарных аварийных дизель-генераторов, находящихся в резервном режиме. Они готовы обеспечивать станцию электроэнергией, если внешнее питание будет недоступно.
В МАГАТЭ добавили, что для повышения способности справляться с потерей электроэнергии, в настоящее время дополнительно развертываются мобильные дизельные генераторы. Два из них уже подключены к одному блоку. Еще несколько генераторов планируется испытать, а затем подсоединить к другим реакторам.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
В начале декабря российские СМИ сообщили, что власти РФ могут пойти на вывод войск из ЗАЭС в обмен на получение гарантий бесперебойного транзита газа и нефти по украинской территории. Впрочем, представительница МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не намерена выводить свои войска с территории Запорожской АЭС.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил про договоренность о выводе тяжелого вооружения с территории Запорожской АЭС. По его словам, сейчас обсуждаются условия.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что до Нового года российские оккупационные войска выйдут из Запорожской атомной станции.