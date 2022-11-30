Запорожскую АЭС возглавил бывший инженер "Энергоатома".

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину РФ назначила нового "директора" оккупированной Запорожской АЭС.

Как сообщает российский "Интерфакс", по словам советника генерального директора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, Запорожскую АЭС возглавил бывший инженер украинской компании "Энергоатом".

"Новым директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя, концерна НАЭК занимал позицию главного инженера", - заявил Карчаа.

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Карчаа также сообщил, что руководящие должности в управлении ЗАЭС занимают представители прежнего коллектива, которые заключили "контракт".

Ситуация на ЗАЭС:

С марта 2022 года ЗАЭС и город-спутник Энергодар находятся в оккупации.

В сентябре на станцию прибыли эксперты миссии МАГАТЭ. Ее генеральный директор Рафаэль Гросси предложил Совету безопасности ООН создать там зону безопасности и защиты.

В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС.

23 ноября из-за очередной атаки России по энергосистеме Украины Запорожская АЭС переходила в режим полного блэкаута.

27 ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что захватнические войска могут готовиться к выходу с территории ЗАЭС, однако Россия опровергла эту информацию, заявив, что оккупационные войска не собираются покидать территорию станции.

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