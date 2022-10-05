В "документе" указано, что это якобы необходимо для "обеспечения безопасности".

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил присвоить временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Он уже издал указ о создании ФГУП "Запорожская АЭС".

Соответствующий "документ" опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что это якобы необходимо для "обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии станции".

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"АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" будет осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов Запорожской АЭС", - говорится в "указе" Путина.

При этом все объекты Запорожской АЭС, а также необходимое для ее работы имущество "будет принято в федеральную собственность", а сотрудники якобы останутся дальше работать и перейду в управление "Росатома".

Кроме того, компания АО "Росэнергоатом" стала учредителем АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", а ее уставный капитал составил 2 миллиарда рублей. Временно захваченную АЭС возглавит бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

Стоит отметить, что ранее российский "Росатом" объявил о создании общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" для контроля за станцией.

В свою очередь украинская компания "Энергоатом" заявила, что АЭС и дальше будет принадлежать Украине, а заявление "Росатома" - обычная агония российской диктатуры.

"Ничтожные решения "Росатома" по созданию общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" с юридическим адресом в Москве являются агонией воображаемого сумасшедшего мира страны-агрессора, в котором теперь дошли до создания псевдопредприятий с названиями украинских компаний", - говорится в сообщении.

При этом в украинской компании напомнили, что Россия удерживает в плену украинских атомщиков ЗАЭС, которые находятся на станции последние семь месяцев.

"Ежедневно чувствуя это безумие на себе, они продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность Украины и Европы", - добавили в "Энергоатоме".

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – является самой крупной атомной станцией в Европе с шестью энергоблоками ВВЭР-1000.

Оккупация Запорожской АЭС - что известно

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Сотрудники Запорожской АЭС не сотрудничать с врагом, а ситуация на станции напряженная.

1 октября президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что 30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.

По данным Котина, Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Машину остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

3 октября стало известно, что оккупанты отпустили гендиректора Запорожской АЭС.

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