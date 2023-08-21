Нитку водопровода начали строить на третий день после российского теракта на Каховской ГЭС.

Сегодня, 21 августа, была запущена первая нитка магистрального водопровода на участке "Ингулец - Кряжево", который обеспечит водой четверть населения Кривого Рога.

Как сообщила пресс-служба Министерства восстановления нитку водопровода начали строить на третий день после российского теракта на Каховской ГЭС. В целом звено "Ингулец - Кряжево" состоит из четырех ниток. Запуск остальных трех должен состояться в начале осени.

Для запуска первого звена вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. Далее вода по открытому каналу попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога. Этот процесс продлится до 10 дней.

В целом проект магистрального водопровода состоит из трех участков общей протяженностью почти 150 км. Впереди - запуск еще двух участков "Марганец - Никополь - Покров" (длина 40,9 км) и "Запорожье - Томаковка - Марганец" (76,7 км).

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь с 5 на 6 июня войска РФ взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Около сотни населенных пунктов оказались под водой.

Прямые убытки оцениваются как минимум в 2 млрд долларов. Ориентированная сумма нанесенного окружающей среде ущерба от подрыва дамбы Каховской ГЭС сочиняет около 146 млрд гривень. Сообщалось, что гидроэлектростанцию невозможно восстановить.

Из-за подрыва Каховской ГЭС водоканалы двух городов остановили работу.

11 июля 2023 года в Кабмине сказали, когда построят водопроводы на Днепропетровщине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что подрядные организации должны до осени завершить работы по строительству магистральных водопроводов в Днепропетровской области, которые призваны решить проблему с обеспечением водой населенных пунктов региона после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

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