Прямые убытки от затопления частных домов и инфраструктуры оцениваются в 950 млн долларов.

Киевская школа экономики вместе с Офисом президента, Минэкономики и Минрегионов подсчитали ущерб от разрушения Каховской ГЭС: прямые убытки составляют не менее 2 млрд долларов. Об этом говорится в расчетах Киевской школы экономики.

"Сумма прямых убытков, вызванных подрывом Каховской ГЭС, уже составляет не менее $2 млрд. Трагедия привела к значительным повреждениям жилищно-коммунального сектора и энергетики, а также к значительным косвенным убыткам сельскому хозяйству из-за потери ирригации региона", - говорится в сообщении.

Наибольшую часть потерь понес жилой сектор. В Херсонской области было повреждено 49 населенных пунктов, а в Николаевской области - 31 город, село и городок. В Николаевской области подтоплено более 500 частных домов в сельской местности. В Херсонской области точное количество поврежденных или разрушенных жилых домов неизвестно из-за оккупации.

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Однако предварительные оценки показывают, что около 20-30 тысяч домов оказались в зоне подтопления, из них не менее 150 многоэтажных домов в Херсоне. Прямые убытки от затопления частных домов и инфраструктуры оцениваются в 950 млн долларов, основная часть из которых приходится на левый берег Днепра, который сейчас находится во временной оккупации.

Дополнительно, Украина будет вынуждена построить водопроводы в 2023 году из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище. Бюджетный комитет согласовал выделение 41 млн долларов (1,5 млрд грн) на строительство магистральных водопроводов для ликвидации последствий разрушения ГЭС.

Более четверти общей суммы убытков из-за подрыва ГЭС - 586 млн долларов - связаны непосредственно с разрушением Каховской гидроэлектростанции и дамбы. Общие убытки энергетике от катастрофы достигли 624 млн долларов", - продолжают в Киевской школе экономики.

Отмечают, что годовой экономический ущерб от разрушения ГЭС нанесенный государственной компании "Укргидроэнерго" составляет более 100 млн долларов. Потребности на построение новой ГЭС аналогичной мощности составят около 1 млрд долларов.

Ущерб, нанесенный транспортной инфраструктуре, достиг $311 млн. По оценкам экспертов проекта, более 290 км дорог пострадали от наводнения. Часть международных и региональных дорог затоплены. Наиболее разрушенными являются коммунальные дороги-более 50% от общей длины.

Кроме того, промышленные предприятиям и другой бизнес потеряли в результате подрыва по предварительным оценкам уже 105 млн долларов. Уничтожение посевов сельскохозяйственных культур, поголовья скота и рыбы привело к убыткам сельского хозяйства на 25 млн долларов.

"Каховское водохранилище использовалось для обеспечения водой оросительных систем и животноводства общей площадью 584 тыс. га (фактическая площадь орошаемых земель до войны составляла 262 тыс. га). Поэтому косвенные потери доходов для растениеводства вырастут на 182 млн долларов в год. Другие отрасли сектора будут терять до 49 млн долларов в год", - говорится в отчете.

Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, оценивается в 1,5 млрд долларов (по данным министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов). 150 тонн нефти утекло при взрыве дамбы. Уровень солености Черного моря возле Одессы почти втрое ниже нормы.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС - главное

Как сообщал УНИАН, утром 6 июня стало известно о разрушение плотины Каховского водохранилища и ГЭС. Это привело к масштабному затоплению Херсонской области.

На правой части Херсонской области, находящейся под контролем украинских войск, немедленно началась эвакуация местного населения. Однако на временно оккупированной территории, принадлежащей России, не были приняты меры для спасения людей.

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