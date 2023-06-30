Международная экологическая группа наработает комплексный документ, который поможет оценить последствия войны для окружающей среды.

Ориентированная сумма нанесенного окружающей среде ущерба от подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС составляет около 146 млрд грн.

Как сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, такую цифру озвучил глава ведомства Руслан Стрелец.

Вопрос был обсужден вчера на первом заседании Международной группы, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и экс-вице-премьер-министр, бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем (состоялось в формате онлайн).

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"Подрыв россиянами Каховской ГЭС - спланированный террористический акт. Он полностью подпадает под определение экоцида. Важно, чтобы этот термин получил четкое определение в Римском уставе. Это нужно не только Украине, это нужно всему цивилизованному миру, чтобы в дальнейшем ни у одной страны не возникало намерений так вызывающе уничтожать окружающую среду", - отметил Стрелец.

Как отмечают в Министерстве, масштаб всех убытков, нанесенных окружающей среде войной сейчас, сложно посчитать из-за невозможности собрать все данные.

Согласно сообщению ведомства, ожидается, что международная экологическая группа наработает комплексный документ, который поможет оценить последствия войны для окружающей среды.

"Правительство сегодня предпринимает беспрецедентные шаги, чтобы люди, которые понесли потери из-за войны могли получить помощь. Природа же молчаливая жертва этой войны. Она не может обратиться в "Дию", что у нее разрушен дом. Поэтому мы должны сделать максимум, чтобы Россия заплатила за экоцид", - сказал Стрелец.

Подрыв Каховской ГЭС

Как известно, 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к масштабной техногенной катастрофе и затоплению десятков населенных пунктов. Кроме того, загрязненная пресная вода попала в Черное море. Экологи, биологи и другие специалисты заявили, что море на побережье Одессы надолго становится непригодным для купания и вылова рыбы для потребления из-за загрязненности вследствие попадания токсичных веществ.

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