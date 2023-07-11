Украина продолжает преодолевать последствия теракта оккупантов на Каховской ГЭС

Подрядные организации должны до осени завершить работы по строительству магистральных водопроводов в Днепропетровской области, которые призваны решить проблему с обеспечением водой населенных пунктов региона после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Начали прокладку магистральных водопроводов на Днепропетровщине. Это три звена общей протяженностью более 144 километров. Сроки исполнителям поставили максимально сжатые. К осени должны завершить работы. Благодаря этим проектам Кривой Рог, Марганец, Никополь будут с водой. Сделаем для этого все возможное", - сказал глава правительства.

По его словам, уже есть первые промежуточные результаты реализации этого проекта.

"В городе Покров проложили водопровод и возобновили централизованную подачу воды. Частично централизованное снабжение восстановлено в Никополе, а также в семи общинах Криворожского района", - отметил он.

Также Шмыгаль напомнил, что в целом Кабинет министров выделил на эти работы 1,5 миллиарда гривень.

Уничтожение Каховской ГЭС - последствия

Как сообщал УНИАН, в ночь с 5 на 6 июня войска РФ взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, после чего начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Около сотни населенных пунктов в результате теракта оказались под водой, сообщалось о гибели некоторых жителей Херсонщины и Николаевщины из-за наводнения.

По состоянию на сегодня Каховское водохранилище стало похоже на пустыню. Прямые убытки оцениваются как минимум в 2 млрд долларов. Ориентированная сумма нанесенного окружающей среде ущерба от подрыва дамбы Каховской ГЭС сочиняет около 146 млрд гривень.

Кроме этого, теракт россиян привел к тому, что большому количеству населенных пунктов, которые брали воду Днепра, нужно было искать альтернативные источники. В частности, водоканалы в Никополе и марганце остановили свою работу из-за отсутствия воды. Для решения этой проблемы планируют построить новые магистральные водопроводы.

Из-за этого 8 июня из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено 1,5 млрд гривень для реализации в течение двух лет экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов. Общая протяженность водопроводов составит 87 км.

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