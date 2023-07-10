В этих городах просто нет водопроводной воды.

Водоканалы в Никополе и Марганце остановили свою работу из-за подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции на Херсонщине.

Об этом сказал президент Ассоциации водоканалов "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, отметив при этом, что на фоне проблем с водоснабжением из-за действий оккупантов, существует также проблема качества воды и задолженности украинцев за поставленную воду, в зависимости от региона, сообщает "Европейская правда".

"Если взять "каховский кризис", то водоканалы, которые на границе с водохранилищем - Никополь, Марганец приостановили свою деятельность. Воды нет вообще", - сказал он.

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По его словам, уровень оплаты за услуги водоканалов в стране достаточно высокий, учитывая нынешнюю ситуацию.

"В среднем по стране где-то 85%. Уровень оплаты достаточно высокий с учетом той ситуации, которая есть. В Сумах мало кто платит. Николаев вообще не платит, потому что вода соленая. В Харькове очень сложная ситуация. В Киеве уровень оплаты довольно высокий", - пояснил Новицкий.

Он уточнил, что вода в Николаеве "в принципе, не питьевого качества – ее нельзя потреблять, хлоридов очень много, соли".

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофы. Был затоплен ряд населенных пунктов, из них объявляли эвакуацию.

Гидроэлектростанцию невозможно восстановить.

Прямые убытки оценили по меньшей мере в 2 млрд долларов. Примерная сумма ущерба, нанесенного нанесенного окружающей среде соствляет около 146 млрд грн.

29 июны 2023 года были идентифицированы россияне, контролировавшие плотину. Журналисты установили, что оккупанты 205 российской бригады до сих пор находятся в Новой Каховке.

По состоянию на 5 июля 2023 года села на Запорожье остались без воды, поскольку подрыв Каховской ГЭС создал острый дефицит.

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