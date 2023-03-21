Подачу тепла в домах прекратят уже 22 марта.

Отопление в Днепре начнут отключать уже со среды, 22 марта. Город станет первым в Украине, который завершит отопительный сезон.

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен", - сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

По его словам, решение завершить отопительный сезон было принято из-за допустимого температурного режима. Кроме того, у местных жителей есть задолженность перед теплоснабжающими предприятиями.

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Отопительный сезон 2023 в Украине - что известно

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что с 20 марта часть регионов могут завершить отопительный сезон. Такое решение принимают местные власти.

Обычно отопительный сезон в Украине заканчивается в середине апреля, но все зависит от погоды и температурного режима.

В свою очередь городской голова Каменского в Днепропетровской области Андрей Белоусов заявил, что отопление в городе отключат уже 25 марта, что позволит сэкономить миллиарды гривень.

При этом городской голова Житомира Сергей Сухомлин указал, что нет необходимости заранее отключать отопление жителям города.

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