Таким образом, Украина сможет сэкономить энергоресурсы, в частности, газ.

Со следующей недели в некоторых регионах Украины из-за потепления могут завершить отопительный сезон, что почти на месяц раньше, чем обычно.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в частности, газ", - сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Telegram.

Депутат напомнил, что "Нафтогаз Украины" заявил об амбициозных планах подготовиться к следующему отопительному сезону за счет накопления газа украинской добычи, без импорта.

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Кроме того, по словам Геруса, в результате потепления в Украине существенно снижается потребление электроэнергии. Увеличиваются дневные профициты, ведь растет генерация солнечных электростанций.

Отопительный сезон в Украине - что известно

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что власть намерена завершить как можно раньше отопительный сезон и заверил, что запасы газа достаточны.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что на завершение отопительного сезона Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля. В то же время решение о завершении отопления принимают местные власти.

Обычно отопительный сезон в Украине завершается в середине апреля, в зависимости от погоды.

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