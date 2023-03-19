Мэр Каменского Днепропетровской области отметил, что уже 25 марта в городе отключат отопление.

Из-за существенного потепления некоторые города будут отключать отопление значительно раньше, но другие будут ориентироваться исключительно на температурные показатели и комфорт жителей.

Об этом сообщили городские головы городов в эфире информационного телемарафона. В частности, городской голова Каменского Днепропетровской области Андрей Белоусов отметил, что отопление в городе отключат уже 25 марта. По его словам, отключение отопления на 10 дней раньше сэкономит миллиарды гривен для государства в лице НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы планировали отключиться 20 марта ... но сейчас прохладно и мы сдвинули на 25 марта. Уверен, что 25-го мы отключим отопление", - сказал он.

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В свою очередь городской голова Житомира Сергей Сухомлин отметил, что за этот отопительный сезон город сэкономил 15% газа за счет котельных на альтернативном топливе. Поэтому он не считает необходимым раньше отключать отопление, что скажется на комфорте жителей.

"В зависимости от температурного режима будем отключать...у нас есть большая экономия газа, мы спокойно проходим лимиты по сезону, поэтому нет необходимости заранее отключать отопление жителям города", - пояснил Сухомлин.

Он напомнил, что в прошлом году, из-за холодной весны Житомир завершил отопительный сезон аж в третьей декаде апреля, хотя обычно делали это в первой декаде.

Отопительный сезон в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отмечал, что с 20 марта в некоторых регионах Украины из-за потепления могут завершить отопительный сезон, что почти на месяц раньше, чем обычно.

Решение о завершении отопительного сезона принимают местные власти.

Как правило отопительный сезон в Украине завершается в середине апреля, в зависимости от погоды.

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