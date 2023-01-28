Самая сложная ситуация в Одесской области, из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше.

Потребление электроэнергии на выходных в Украине несколько уменьшилось. Но дефицит в энергосистеме остается значительным из-за небольшого объема уменьшения.

Об этом сообщает "Укрэнерго". В компании напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

В частности, атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.

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"Впрочем энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, которые привели к повреждению энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - пояснили в "Укрэнерго".

В настоящее время всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

Отмечается, что на данный момент продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.

Самая сложная ситуация в Одесской области, из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - сказано в сообщении.

Ситуация в энергетике-что известно

Как сообщал УНИАН, энергосистема Украины пережила уже 13 массированных ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. В частности, это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

На временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

После последней массированной атаки 26 января министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что было попадание в объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего вводились аварийные отключения.

Позже в компании "Укрэнерго" отметили, что в результате атаки ракетами и дронами 26 января повреждено энергетическое оборудование в нескольких регионах, в Днепровском регионе уничтожено основное высоковольтное оборудование. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетной атаки российские военные попали в электрические подстанции, однако ситуация в энергосистеме остается контролируемой.

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