Ситуация со светом в Киеве после утренней воздушной атаки российских оккупантов стабилизирована.
Столица возвращается к графикам отключений, сообщает Киевская городская военная администрация.
Однако ситуация до сих пор сложная, отмечают местные власти. Энергетики призывают не включать одновременно мощные электроприборы.
Массированный удар по Киеву 26 января - что известно
Сегодня, 26 января, российские войска выпустили по Украине 55 ракет. Взрывы, в частности, прогремели и в Киеве. 47 российских ракет удалось сбить силам ПВО, 20 - над столицей.
В Киевской области в результате атаки РФ повреждены пять жилых домов, семь объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей.
Киевские власти уточнили, что область сегодня подверглась "комбинированному удару" - ракетами и дронами. Иранские БПЛА враг применяет и для того, чтобы выявлять и истощать силы противовоздушной обороны.
"Укрэнерго" подтвердило попадание в энергообъекты в нескольких регионах, в том числе и в Киеве.