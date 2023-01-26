Ситуация со светом в столице до сих пор сложная.

Ситуация со светом в Киеве после утренней воздушной атаки российских оккупантов стабилизирована.

Столица возвращается к графикам отключений, сообщает Киевская городская военная администрация.

Однако ситуация до сих пор сложная, отмечают местные власти. Энергетики призывают не включать одновременно мощные электроприборы.

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Массированный удар по Киеву 26 января - что известно

Сегодня, 26 января, российские войска выпустили по Украине 55 ракет. Взрывы, в частности, прогремели и в Киеве. 47 российских ракет удалось сбить силам ПВО, 20 - над столицей.

В Киевской области в результате атаки РФ повреждены пять жилых домов, семь объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей.

Киевские власти уточнили, что область сегодня подверглась "комбинированному удару" - ракетами и дронами. Иранские БПЛА враг применяет и для того, чтобы выявлять и истощать силы противовоздушной обороны.

"Укрэнерго" подтвердило попадание в энергообъекты в нескольких регионах, в том числе и в Киеве.

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