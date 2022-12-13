Эпидемиологическая ситуация в Донецке будет крайне плохой, но не катастрофической, потому что во время морозов бактерии размножаются медленнее, говорит эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Донецк ждет самая настоящая гуманитарная катастрофа.

"Там будет гуманитарная катастрофа. Вот и всё. Будет то же самое, что в Мариуполе. Будет то же самое, что было там допустим в Херсоне, когда они сидели без света и без воды. На кострах во дворе будут готовить еду. Будут набирать воду, как в Мариуполе набирали желтую воду. Эту воду фильтровали как-то там, очищали и кипятили, на ней готовили. Вот что будет - просто местные жители могут к этому приспособиться", - сказал Жданов.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Донецке будет крайне плохой, но не катастрофической, потому что во время морозов бактерии размножаются медленнее.

"Кремль не решает эти проблемы эвакуацией. Они могут депортировать, выгонять людей, когда им это нужно, но помогать решать проблемы Кремль не будет. Ну представьте себе сами фильм "Апокалипсис": нет воды, нет света, нет тепла. И как жить? Топором рубить деревья во дворах и готовить еду на костре", - добавил Жданов.

Ситуация на Луганщине и Донетчине

На Донетчине и Луганщине идут бои. Самыми горячими точками на Донбассе в Генштабе считают Бахмутское и Авдеевское направления (Донетчина). Здесь россияне пытаются идти в наступление, ВСУ держат оборону.

Аналитики сообщали, что российский диктатор Владимир Путин рискует полностью потерять поддержку со стороны так называемой "ДНР" из-за неспособности своей армии войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.

На Луганском направлении, как сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Вооруженные Силы Украины понемногу продвигаются вблизи Кременной и Сватово. Он выразил надежду, что ВСУ на Луганщине в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.