Боевики домогаются женщин, избивают мужчин и грабят всех, кого заблагорассудится.

"Кадыровцы" терроризируют жителей Донецка и Мелитополя. Они систематически избивают мужчин, домогаются женщин и грабят всех подряд.

Как сообщает Телеграм-канал "Можем объяснить", о беспределе боевиков Кадырова рассказали несколько свидетелей, проживающих в Донецкой области и Запорожье.

Одна из собеседников канала Лиза рассказала, что уже больше месяца поведение чеченцев пугает жителей Донецка.

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"Они почувствовали себя хозяевами", - рассказала женщина, которой домогались "кадыровцы".

За нее вступился местный житель, но его жестоко избили. В городе множество военных, вернувшихся с фронта. Они устраивают застолья, драки, а ограничения на продажу алкоголя - скорее формальные.

Канал отмечает, что издевательство над жителями Донецка длится не первый месяц: в сентябре в Сети появилось обращение жен и матерей "мобиков" из "ДНР" к главе самопровозглашенной республики. Женщины заявляли, что их родственники подверглись сексуальному насилию со стороны "кадыровцев". Впрочем, военное командование пытается скрыть инциденты, чтобы избежать конфликта с чеченцами.

Подобная ситуация и в Мелитополе. Одна из жительниц города отметила, что "чеченцы захватили банки и обменные пункты, а осетины – рынки". Кроме того, они регулярно между собой устраивают перестрелки.

"Если не успеть до комендантского времени домой, то хватают и отвозят в подвалы до утра или на несколько суток, а в это время в дома задержанных врываются и грабят. В городе остались в основном одни пожилые люди", - рассказала местная жительница.

Как "кадыровцы" "хозяйничают" на оккупированных территориях

"Кадыровцы" не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а выполняют функции заградительных отрядов. Именно поэтому большинство из них" хозяйничает " в оккупированных городах. Недавно вблизи Токмака Запорожской области ВСУ запустили "салют" по штабу с кадыровцами.

В понедельник, 26 декабря, стало известно, что в оккупированном Симферополе задержан племянник Кадырова Хасан Ибрагимов, который был назначен "смотрящим" в Херсонской и Запорожской областях. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни.

Сообщалось, что чеченцы жестоко избили мужчину, который вступился за свою девушку. "Кадыровцы" все отрицали, но инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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