Уровень смертности в городе вырос примерно в 4-5 раз, по сравнению с показателем до вторжения РФ в Украину.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области еженедельно умирает приблизительно 150 человек.

Как отметили в пресс-службе Мариупольского горсовета, уровень смертности в городе вырос примерно в 4-5 раз, по сравнению с показателем до вторжения РФ в Украину.

"В Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек. То есть почти 25 человек ежедневно. Детей почти не рожают. Под оккупацией город умирает", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что еженедельно в оккупированном Марриуполе рождается 5-6 детей. При этом, до начала полномасштабной войны РФ против Украины в городе ежедневно появлялись на свет около 50 малышей.

Оккупация Мариуполя

Мэра Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры. По его данным, в городе уничтожены 1368 зданий, 11 384 домов, 25 детских садов, 11 больниц, 53 учреждения культуры и спорта, 39 школ.

В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты минируют пригород. По его словам, все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес, который командовал войсками США в Европе, считает что на освобождение города повлияет деоккупация Херсона. По его мнению, Украина сможет вернуть Мариуполь и Мелитополь уже этой зимой.

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