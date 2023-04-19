Индия и Китай не согласились на "потолок цен".

На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с вторжением РФ в Украину, Индия и Китай выкупили подавляющее большинство российской нефти в апреле по ценам, превышающим установленный странами G7 "потолок цен" в 60 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, Россия получает большие доходы от нефти, несмотря на попытки Запада ограничить финансирование агрессора в войне против Украины.

Как говорится в материале, российские грузы нефти Urals, загруженные в первой половине апреля, в основном направляются в порты Индии и Китая.

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На Индию приходится более 70% морских поставок этого сорта в этом месяце, а на Китай - около 20%.

Индия и Китай не согласились на "потолок цен", однако Запад надеялся, что угроза санкций удержит трейдеров от помощи этим странам в покупке нефти выше верхнего предела.

По данным трейдеров, средние скидки на нефть марки Urals составляли 13 долл за баррель на базисе DES (поставка с судна) в индийских портах и 9 долл за баррель на базисе ICE Brent в китайских портах, тогда как транспортные расходы составляли 10,5 долл за баррель и 14 долл за баррель соответственно для поставок из балтийских портов в Индию и Китай.

Война в Украине и ситуация с нефтью

5 декабря 2022 года 27 стран договорились об ограничении цены на российскую нефть. Стороны согласовали, что не будут пользоваться услугами, связанными с морскими перевозками и российской нефтью, если стоимость баррелей будет больше 60 долларов. Это также относится к перевозкам и страхованию нефти.

Европейский союз прекратил импорт российской нефти. В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов.

Основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.

В Нью-Дели обещали не нарушать санкции, хотя Индия к ним не присоединилась.

29 марта 2023 года стало известно, что российская нефтяная компания "Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию".

13 апреля 2023 года Индия заявила, что соблюдает западные санкции в отношении российской нефти. Банки предупредили, что не будут проводить платежи за нефть, которую купили по цене выше 60 долларов за баррель.

По состоянию на 17 апреля G7 отказалась менять потолок цены на российскую нефть. "Большая семерка" (G7) намерена оставить без изменений ранее введенный потолок цены на российскую нефть – $60 за баррель.

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