Мировые цены на нефть растут несколько недель, но российская нефть дорожать не должна.

"Большая семерка" (G7) намерена оставить без изменений ранее введенный потолок цены на российскую нефть – $60 за баррель. Об этом в комментарии Reuters заявил неназванный представитель "Семерки"

Отмечается, что действующий потолок был введен в декабре. В течение последних недель мировые цены на нефть заметно подросли, но ограничения для российской нефти решили оставить без изменений.

В понедельник фьючерсы на нефть эталонной марки Brent и на американскую нефть в среднем держались выше 80 долларов за баррель. Однако российская нефть, как утверждает источник, сейчас продается с дисконтом около 30 долларов по отношению к Brent. Т.е. на уровне около 50 долларов.

Видео дня

Собеседник издания также отметил, что G7 намерена бороться с попытками обхода потолка цен на российскую нефть. Так, некоторые участники рынка пытаются манипулировать расходами на доставку, фрахт, таможню и страхование, чтобы их нельзя было отделить от стоимости самой нефти. Некоторые просто отключают транспондеры (маячки) танкеров, перевозящих российскую нефть, чтобы затруднить ее отслеживание.

Ситуация с российской нефтью

В рамках очередного этапа санкций против России Европейский союз прекратил импорт российской нефти, начиная с декабря. В феврале аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов.

Чтобы Россия не могла компенсировать потерю европейских рынков за счет других регионов, был введен так называемый потолок цены. По сути, Запад запретил остальному миру покупать российскую нефть дороже этого потолка. Сейчас он составляет 60 долларов за "бочку".

Вас также могут заинтересовать новости: