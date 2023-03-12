Страны G7 были довольны заявлением Индии на полях саммита G20

Индия не будет нарушать антироссийские санкции Запада, которые были введены после полномасштабного вторжения в Украину.

Речь идет также и о ценовом ограничении в 60 долларов, установленном на закупки нефти из России. Об этом Bloomberg сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

В частности, правительственные органы Индии попросили банки и трейдеров соблюдать правила санкционных ограничений. Официально индийские чиновники не поддерживали западные санкции. По данным источников, Индия провела детальную дискуссию с США и другими странами G7 на полях саммита G20, и они якобы довольны ее словами.

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Как известно, Индия и Китай стали крупнейшими покупателями российской нефти после начала полномасштабной войны в Украине. Премьер-министр Индии Нарендра Моди воспользовался ситуацией, чтобы побороть энергетическую инфляцию.

Еще год назад, эта страна почти не покупала российскую нефть. Однако после введения санкции рынок Южной Азии стал ключевым для РФ, которая вытеснила других поставщиков. По данным издания, позиция Индии появилась на фоне опасений, что будущие потоки могут быть временно ограничены из-за проверок по соблюдению санкций.

Недавно высокопоставленный чиновник США заявлял, что администрация Байдена продолжит обсуждать закупки Индией российской нефти с чиновниками. Белый дом в настоящее время доволен тем, что Нью-Дели покупает сырую нефть значительно ниже западной цены.

Санкции против российской нефти

Как ранее сообщал УНИАН, 5 декабря 2022 года было введено потолок цен на нефть. Запрет на закупку российских нефтепродуктов вступил в силу в феврале 2023 года.

В связи с этим Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию. Отмечается, что большинство сделок заключается не в долларах, а в других валютах. За последние три месяца Кремль заработал на этом сумму, которая эквивалентна нескольким сотням миллионов долларов.

Недавно стало известно, что США положительно оценили работу ценовых ограничений которые должны были заставить Россию продавать свою нефть и нефтепродукты по меньшей стоимости.

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