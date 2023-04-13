Нью-Дели поддерживает западные санкции, хотя официально Индия к ним не присоединилась.

Индия соблюдает западные санции в отношении российской нефти. Банки предупредили, что не будут проводить платежи за нефть, которую купили по цене выше 60 долларов за баррель.

Bloomberg пишет, что госбанк Индии и Bank of Baroda сообщили нефтеперерабатывающим заводам, что они не будут осуществлять платежи за нефть, купленную сверх установленного лимита. Отмечается, что индийские банки внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.

Индия наряду с Китаем стала ключевым покупателем российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее поставок после полномасштабного вторжения РФ на Украину. Индия воспользовалась более дешевой нефтью, закупив рекордные объемы и подняв Россию до своего главного поставщика после Ирака и Саудовской Аравии.

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В то время как Индия импортирует российскую нефть на условиях доставки с учетом логистики и других затрат, банки требуют подробностей о так называемых свободных ценах на борту, чтобы убедиться, что они не превышают 60 долларов за баррель. Этот уровень освобождает их от санкций Европейского союза, которые запрещают использование судоходства, банковские операции и страхования от членов ЕС.

Россия по-прежнему может транспортировать и продавать нефть по любой цене, если она не использует услуги и кораблей G-7 и ЕС, хотя это дает меньше возможностей.

Поставки российской нефти в Индию - что известно

Европесйкие страны в 2022 году ввела в отношении России нефтяные санкции, которые привели к отказу от российской нефти, а также установлению крайней цены на уровне 60 долларов за баррель. В связи с этим основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.

При этом в Нью-Дели обещали не нарушать санкции, хотя Индия к ним не присоединилась.

29 марта 2023 года стало известно, что российская нефтяная компания "Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию".

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