По итогам марта 2023 года России удалось продать нефти на уровне показателя, который фиксировался в апреле 2020 года - до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Экспорт российской нефти достиг "довоенного" показателя. Вопреки давлению западных санкций баррели так называемого "черного золота", которым Россия зарабатывает на войну с Украиной, снова пользуются спросом на международной бирже.

О тревожных тенденциях пишет CNN, ссылаясь на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), который организация опубликовала в пятницу, 14 апреля.

Аналитики сообщили, что по итогам марта 2023 года экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года, подскочив на 600 000 баррелей в день. Это ориентировочно увеличило доход России от экспорта нефти до 12,7 миллиарда долларов в прошлом месяце.

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Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Россия все же заработала на 43% меньше от экспорта нефти. Это обусловлено тем, что сейчас агрессор вынужден предлагать свои баррели более ограниченному кругу клиентов и за меньшую цену.

Несмотря на то, что страны Запада наложили ряд санкций на экспорт энергоносителей Москвы в связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину еще в феврале 2022 года, в частности, запрет на морской импорт сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, российский лидер Владимир Путин "открыл" для себя новые рынки сбыта - Индию и Китай.

Тем не менее санкции против энергетического сектора России привели к дефициту бюджета, который фиксируется на уровне в 2,4 триллиона рублей (29 миллиардов долларов) за первые три месяца 2023 года. Также общие поступления бюджета России упали почти на 21% по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает Reuters.

Аналитики МЭА говорят, что, Россия рассчитывает профинансировать свой бюджет до 45% только лишь за счет поступлений со своего нефтегазового сектора.

Также там упомянули о намерениях сократить добычу нефти со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и ее союзников на 1,66 млн баррелей в сутки. Соответствующее заявление организация сделала 2 апреля. Говорят, таким образом ОПЕК+ рискует углубить кризис дефицита нефти, который уже прогнозируют во второй половине 2023 года.

МЭА заявило, что сокращение добычи нефти может привести к сокращению мировых поставок нефти на 400 000 баррелей в день с марта по декабрь. Таким образом в течение года спрос на нефть может вырасти на 2 миллиона баррелей в день и достичь рекордной отметки в почти 102 миллиона баррелей в день, тогда как предложение вырастет лишь на 1,2 миллиона.

Ожидается, что такая ситуация может повысить спрос и стоимость нефти. В частности, после объявления последнего решения ОПЕК+ баррели нефти марки Brent выросли в цене почти на 8,6%, тогда как накануне торговались на уровне 87 долларов за баррель, вспоминают в МЭА.

ЕС пытается ослабить Россию санкциями

Напомним, что 5 декабря 27 стран (среди которых ЕС, США, Япония, Великобритания и Австралия) договорились об ограничении цены на российскую нефть. В частности, стороны согласовали, что не будут пользоваться услугами, связанными с морскими перевозками и российской нефтью, если стоимость баррелей будет больше 60 долларов. Это также относится к перевозкам и страхованию нефти.

Тогда лидер РФ Владимир Путин "ответил" Западу собственной ценовой Стеллой-с 1 февраля 2023 года в РФ действует запрет на операции по экспорту нефти по ограниченной цене.

Уже 10 апреля стало известно, что в ЕС договорились снизить уровень энергопотребления на фоне антироссийских санкций, чтобы уменьшить собственную зависимость от энергоносителей РФ.

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