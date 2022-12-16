Мэр города Игорь Терехов заявил о колоссальных инфраструктурных разрушениях, прежде всего объектов энергетической системы.

Харьков из-за сегодняшнего ракетного обстрела полностью обесточен, прекращено водо- и теплоснабжение.

Как заявил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, сотрудники коммунальных служб вместе с энергетиками уже начали устранять последствия ракетного удара.

"Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения – это, прежде всего, энергетическая система", - написал он.

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Он призвал горожан отнестись с терпением к происходящему.

"Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды... Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку", - призвал он.

Атака 16 декабря:

16 декабря Россия вновь атаковала Украину ракетами. О работе ПВО сообщалось во многих областях — Харьковской, Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и других.

Мэр Киева сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Также известно о попадании по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, в частности в Харькове.

С начала атаки в Запорожской области уже зафиксировано 15 "прилетов" российских ракет. В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

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