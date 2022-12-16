Харьков из-за сегодняшнего ракетного обстрела полностью обесточен, прекращено водо- и теплоснабжение.
Как заявил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, сотрудники коммунальных служб вместе с энергетиками уже начали устранять последствия ракетного удара.
"Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения – это, прежде всего, энергетическая система", - написал он.
Он призвал горожан отнестись с терпением к происходящему.
"Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды... Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку", - призвал он.
Атака 16 декабря:
16 декабря Россия вновь атаковала Украину ракетами. О работе ПВО сообщалось во многих областях — Харьковской, Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и других.
Мэр Киева сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Также известно о попадании по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, в частности в Харькове.
С начала атаки в Запорожской области уже зафиксировано 15 "прилетов" российских ракет. В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом.
Уничтожение энергосистемы Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.
5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.
14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Украине из-за угрозы ракетного удара ввели аварийные отключения света
- В результате удара оккупантов Харьков остался полностью без света, есть проблемы со связью
- Кременчуг остался без отопления