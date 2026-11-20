Тираж монеты составляет всего лишь до 15 000 штук.

Национальный банк ввел в обращение памятную монету, посвященную архистратигу Михаилу, который является символом победы добра над злом, справедливости и несокрушимости, сообщила пресс-служба регулятора.

"Его образ не впервые становится темой украинских памятных монет. Монеты с изображением архистратига Михаила – одни из самых любимых среди украинских нумизматов", – говорится в сообщении.

Кроме того, фигура архистратига Михаила изображена в центральной части потолка операционного зала Национального банка.

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Монета имеет номинал 10 гривень, изготовлена из серебра 999-й пробы, массой 31,1 г и диаметром 38,6 мм. Элемент отделки – локальная позолота.

На аверсе размещен орнаментальный элемент витражного оформления здания Национального банка Украины.

На реверсе – образ архистратига Михаила, изображенного по мотивам витражного оформления потолка операционного зала НБУ. По кругу расположена надпись: "…За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки").

Тираж монеты составляет до 15 000 штук. Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Памятные монеты НБУ – последние новости

Недавно Национальный банк ввел в обращение три новые памятные монеты из тематической серии "Мы сильны. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее областям. Новые монеты посвящены Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям.

Также Нацбанк выпустил памятную монету "Год Козы" из серии "Восточный календарь", посвященную символу 2027 года. Монета "Год Козы" имеет номинал 5 гривень и изготовлена из нейзильбера.

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