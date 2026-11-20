Путин также заявил, что якобы все, кто поддерживают украинцев, "делают это в своих собственных интересах, чтобы подчинить своей воле".

На фоне масштабной российской атаки по Украине 20 ноября диктатор Владимир Путин обратился к украинцам с циничным заявлением, посоветовав "переходить на правильную сторону".

"Переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной", - цитируют заявление Путина росСМИ.

Он заявил, что украинцы должны думать о будущем своих детей и "несмотря ни на какие сегодняшние трагедии, стремиться к объединению с Россией".

Видео дня

При этом Путин придумал оправдание постоянным российским атакам, заявив, что якобы "в Украине все развалилось не под ответными ударами России, а из-за националистов во власти".

Российский диктатор также выдал, что все, кто поддерживают украинцев, "делают это в своих собственных интересах, чтобы подчинить своей воле".

Он также заявил, что якобы в ходе войны в Украине противники РФ якобы пытаются "понизить ее потенциал и подчинить своим интересам".

Другие заявления Путина

На пресс-конференции после саммита АТЭС Путин заявил, что Россия "не начинала войну" в Украине, а вроде как "восемь лет" пытается ее закончить.

При этом он обвинил Украину и Европу в том, что именно они не хотят закончить войну и что якобы в Киеве не хотят прекращения боевых действий, потому что тогда придется проводить выборы.

Он также сказал, что если Украина хочет завершить войну, то должна согласиться на предложения, дастигнутые в Анкоридже.

Вас также могут заинтересовать новости: