В МИД РФ заявили, что участие Каллас приведет к "срыву" переговоров.

В России не хотят видеть главу внешнеполитической службы Европейского союза Каю Каллас в любых возможных будущих переговорах по Украине, и считают, что ее участие приведет к "срыву" мирного процесса. Как пишет Reuters, об с таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в этом месяце Каллас заявила, что Россия не может влиять на то, кто представляет ЕС на мирных переговорах по Украине. Она добавила, что знает о нежелании Москвы видеть ее за столом переговоров, однако подчеркнула, что выступает от имени всех 27 государств-членов ЕС, а не от своего собственного лица.

Каллас неоднократно отмечала, что для начала серьезных мирных переговоров Россия должна согласиться на прекращение огня в Украине и пойти на уступки. Она также скептически относится к готовности Москвы обсуждать архитектуру европейской безопасности в рамках переговорного процесса.

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При этом Захарова заявила, что Каллас совершенно не подходит для участия в подобных переговорах, и привела ряд высказываний Каллас, которые, по ее словам, свидетельствуют об антироссийской позиции представителя ЕС.

"Если кого-то в Брюсселе устраивает такой переговорщик с Россией, то это лишь наглядно показывает, на какой результат они рассчитывают в диалоге с нами – на срыв любых мирных инициатив. С этой задачей она (Каллас), судя по всему, справится блестяще", – сказала Захарова.

Участие Европы в переговорах

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала формат, в котором Европа будет вовлечена в мирные переговоры. По её словам, речь идёт о модели "E5 + Евросоюз". Также глава Еврокомиссии заверила в максимальной поддержке Украины и максимальном давлении на Россию.

14 ноября в Кремле прокомментировали участие представителей Европы в мирных переговорах по Украине и даже отметили, что Москва не планирует влиять на состав переговорной группы.

Однако позже Москва изменила мнение, и теперь намерена выяснить позицию европейских стран и определить, целесообразно ли привлекать их к переговорному процессу по прекращению войны в Украине.

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