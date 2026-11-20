Несмотря на отключения, Украина экспортирует электроэнергию за границу из-за её профицита в системе.

Российские оккупанты совершили очередную атаку против населения и гражданских объектов в Украине в ночь на 20 ноября. Во многих регионах были введены аварийные отключения , а атомные электростанции снизили генерирующие мощности .

Помимо уже привычных атак, направленных против Киева, целью врага стали и западные регионы страны. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев в разговоре с УНИАН объяснил, какие объекты пострадали от обстрелов и какими последствиями это грозит потребителям.

Он также сообщил, что Украина продолжает продавать электроэнергию за границу, несмотря на отключения, и оценил вероятность "блэкаутов" по 20 часов в сутки.

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Каково сейчас общее положение дел в энергосистеме?

Есть повреждения двух частных теплоэлектростанций ДТЭК – это Львовская область и Ивано-Франковская область. Второе – повреждение электростанции государственной компании "Центрэнерго" в Триполье. И, опять-таки, существенно повреждена ТЭЦ-5 в городе Киеве – она запустилась, и по ней прилетели две ракеты. Все это составляет дефицит.

Вдобавок, враг сейчас пытается выбивать подстанции операторов систем распределения, то есть облэнерго, для того, чтобы нельзя было распределить электрическую энергию. И следующее – враг методично бьет по подстанции "Киевская" в Наливайковке Макаровского района, которая снижает напряжение с ультравысокого уровня 750 кВ до высокого 330 кВ и осуществляет дальнейшее распределение мощности для столичного региона.

Этими ударами враг хочет отрезать Киев от Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций – Ровенская у нас основная, Хмельницкая резервная. Пока у него не получается достичь этой задачи. Но враг пытается погрузить Киев во тьму. Я лично сегодня из окна видел, как прилетело в ТЭЦ-5 – и сразу почти весь левый берег "погас".

Соответственно, сегодня Минэнерго сообщило об уменьшении генерации на АЭС. Связано ли это с тем, что поврежденные распределительные станции не позволяют передавать электроэнергию?

Не совсем: электроэнергия продается в Европу, прайс-кэпы снизили до 1 копейки за мегаватт – она просто "выталкивается". По Хмельницкой атомной электростанции: там были повреждения открытого распределительного устройства еще три недели назад. Это не объект атомной электростанции, это объект уже "Укрэнерго". По Ровенской АЭС из-за повреждения подстанций в соседних областях, в частности в Винницкой области, просто нет разбора этой электрической энергии – и поэтому уменьшили рабочую нагрузку. А Южноукраинская АЭС работает на проектной нагрузке.

Насколько этот период может затянуться – когда на уменьшенных мощностях будут работать АЭС?

Тут сценарий такой средневзвешенный, что мы будем ремонтировать подстанции и снова враг их будет разбивать. То есть между завершением ремонта и тем, что он разбил – у нас будут более-менее щадящие графики. А потом, к сожалению, снова будем переходить в жесткие графики.

Ну и негативный сценарий – враг будет системно бить по подстанциям, особенно подстанции в Наливайковке и линиям электропередачи. И тут можно ожидать "блэкаут" в Киеве до 20 часов в сутки.

Насколько сейчас можно говорить о дефиците электроэнергии в системе?

У нас есть профицитные часы в дневное время – поэтому мы уменьшили мощность АЭС. И есть профицитные часы ночью – поэтому мы электрическую энергию выталкиваем в Европу. И тут большая надежда сейчас на постановление НКРЭКУ – хотя еще только продолжается общественное обсуждение этого предложения. Что мы можем не продавать дешевую электрическую энергию в Европу, а украинцы смогут использовать ее в ночное время. И нам даже будут доплачивать за ее использование. Но как доплачивать – в платежке будут ее стоимость вычитать. Зато можно будет заряжать те же самые EcoFlow в ночные часы – а потом, когда или дефицит, или дорогая электрическая энергия днем – эту электрическую энергию использовать.

Сегодня ночью враг пытался попасть по западным областям. Какова ситуация в таких регионах, как Львовщина, Тернопольщина, Хмельнитчина, Закарпатье?

В Хмельницком ситуация нормальная – я только из Хмельницкого вернулся. На Львовщине был удар по теплостанции ДТЭК "Западэнерго" (Добротворская ТЭС, – УНИАН), и во Франковской области – по Бурштынской ТЭС. Но они еще до того остановились – неделю назад. И сейчас там продолжаются ремонтные работы. Враг просто пытается добить подстанции возле них, чтобы ремонтные работы были еще более длительными.

Можно ли сейчас делать какие-то прогнозы, насколько длительными будут отключения?

Все зависит исключительно от интенсивности следующих ударов.

справка Станислав Игнатьев Энергетический эксперт Станислав Игнатьев — украинский ученый и эксперт в области энергоэффективности. Он является доктором технических наук, профессором и экс-главой Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Широкой общественности известен как эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего», где специализируется на вопросах энергетической безопасности и стратегиях развития отрасли. Получил образование в Харькове (ХНУ им. Каразина, Юридическая академия), а также учился за рубежом, в частности получил степень PhD в Дрезденском техническом университете (Германия). Игнатьев был основателем Харьковского энергетического кластера и возглавлял компанию Solar Generation, занимающуюся строительством солнечных электростанций.

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