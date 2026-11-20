По его словам, было повреждено оборудование, которое до сих пор остается незащищенным.

Российские оккупанты во время массированной атаки на Украину в ночь на 20 ноября наносили удары, в частности, по объектам теплогенерации, обеспечивающим электроэнергией Западную Украину. Целью также стали трансформаторы, релейное оборудование и другие элементы энергосистемы, сообщил в эфире "Новости.live" народный депутат Сергей Нагорняк.

"Помимо киевских путепроводов, россияне наносили удары по подстанциям "Укрэнерго" и объектам генерации в Западной Украине – непосредственно по теплогенерации, которая обеспечивает электроэнергией западные регионы. Сегодня и Львовская область, и Закарпатье, и Ивано-Франковская область работают с ограничениями – так же, как и Киевская область. К сожалению, много попаданий", – констатирует парламентарий.

По его словам, враг сочетает удары по генерирующим мощностям с атаками на распределительные сети, доставляющие электроэнергию конечному потребителю.

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"Они наносят удары по оборудованию, которое до сих пор остается незащищенным. Из-за этого сегодня наблюдаются отключения. Сегодня нет солнечной генерации – погода не позволяет. На Западной Украине враг наносил удары непосредственно по объектам генерации. Но они не обходили стороной, в том числе, и подстанции", – отмечает Нагорняк.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

В результате атаки РФ повредила объект энергетической инфраструктуры во Львовской области, где ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Также в регионе зафиксировали повреждения автомобилей, общежития и частных домов.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что атомные электростанции в Украине вынуждены снизить мощность генерации. В целом без электричества остались потребители в Киеве и десяти областях.

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