По словам советника министра энергетики, Россия из-за политики газового шантажа не хочет использовать украинскую газотранспортную систему.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль отметила, что до конца года украинская ГТС может прокачать вдвое больше газа, чем "Северный поток-2".

Как рассказала она в интервью Радио Свобода, газотранспортная система Украины могла бы прокачать 11 млрд кубометров газа, в то время, как "Северный поток-2" - только 5,6 млрд кубометров.

"Шантаж уж очень явный. Они уже готовы по "Северному потоку" прокачать до конца этого года еще 5,6 миллиарда кубометров. А наша ГТС при этом могла бы прокачать 11", - сказала Зеркаль.

По ее словам, Россия из-за политики газового шантажа не хочет использовать украинскую газотранспортную систему.

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"И они ее не используют, потому что они хотят, чтобы запустились "потоки", которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых "объятиях", - подчеркнула Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отмечает, что российский газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы. Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный Поток-2", заявил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Европе газовый кризис из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом.

Автор: Богдан Слуцкий