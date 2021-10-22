По информации Bloomberg, соответствующее предложение уже обсуждается с европейскими партнерами.

Украина предложила России скидку на поставку в Европу природного газа. Речь идет об объемах, превышающих договорные 40 миллиардов кубометров в год, которые транспортируются из РФ через украинскую ГТС.

Об этом в пятницу пишет Bloomberg, получивший комментарий Зеленского. По словам президента, таким образом Украина хочет облегчить энергетический кризис в регионе.

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%", - сказал Зеленский.

Он добавил, что подобное предложение уже обсуждается с Берлином и Брюсселем.

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"Украина со своей стороны гарантирует транзит, гарантирует особые антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов", - отмечает глава государства. Он также пояснил, что если не сделать это сейчас, то Европа понесет зимой огромные убытки.

Транзит газа через Украину

Как сообщал УНИАН, председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно сокращает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

В прошлом году российским "Газпромом" было забронировано 60 млрд куб. м газа через украинскую ГТС, а в этом - 40 млрд кубов "не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 17 октября составили 18,66 млрд куб. м, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей.

Автор: Юрий Годован