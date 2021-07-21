Вашингтон в ближайшее время официально пригласит Владимира Зеленского.

США и Германия достигли договоренности по российскому газопроводу "Северный поток - 2". Президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время пригласят в Вашингтон.

Об этом заявила заместитель главы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с немецким правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - заявила Нуланд во время выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Согласно договоренности, Германия обязуется добиться продления истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту российского газа еще на 10 лет.

Читайте также"Байден полностью сдался Путину" - сенатор США о запуске "Северного потока-2"Кроме того, США и Германия помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов. На эти цели страны выделят конкретные суммы.

В случае, если Москва будет использовать "Северный поток-2" для давления, например, ограничивать поставки энергоресурсов, то Берлин обязуется принять меры, в том числе добиваться новых санкций.

Также Нуланд указала, что Вашингтон в ближайшее время официально пригласит президента Украины Владимира Зеленского.

Как ранее сообщал УНИАН, США и Германия могут применить новые санкции и другие меры в отношении Российской Федерации. Ограничения могут быть применены, если Москва использует газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

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Автор: Анастасия Горбачева