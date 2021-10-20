Шмыгаль считает, что, несмотря на это, Украина готова к отопительному сезону и вся страна будет зимой с теплом.

Европу охватил газовый кризис из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

"По данным "Нафтогаза", в хранилища закачано около 19 млрд куб. м. и этого полностью достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Мы готовы к различным сценариям, ведь понимаем, что Европу охватил газовый кризис, который напрямую связан с газовым шантажом со стороны России", - сказал он.

"Украина абсолютно готова к отопительному сезону и вся страна будет зимой с теплом", - добавил премьер.

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Как сообщал УНИАН, председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно сокращает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

В прошлом году российским "Газпромом" было забронировано 60 млрд куб. м газа через украинскую ГТС, а в этом - 40 млрд кубов "не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 17 октября составили 18,66 млрд куб. м, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей.

Автор: Анна Бредихина