Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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По его словам, в прошлом году российским "Газпромом" было забронировано 60 млрд куб. м газа через украинскую ГТС, а в этом 40 млрд кубов "не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу".
"Путин специально уменьшает объемы газа для того, чтобы шантажировать Европу. Пропускная способность украинской ГТС для транзита превышает 130-140 млрд кубометров - это то, что мы можем транспортировать. Мы можем еще больше, но нужно будет просто добавить дополнительное оборудование", - пояснил он.
Витренко считает, что, сокращая транзит газа через Украину, что вызывает рост цен в Европе, "Газпром" шантажирует Европейскую комиссию, заставляя сертификацировать "Северный поток-2".
Глава "Нафтогаза" отметил, что для Украины избыточная мощность ГТС - резерв устойчивости системы.
Цена на газ:
6 октября 2021 года цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.
5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ. Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.
Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.
"Северный поток-2": что необходимо знать
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.
- Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.
- 2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.
- 10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".
- 23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".
- 4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.
- По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" была заполнена техническим газом.
- 18 октября 2021 года Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2".