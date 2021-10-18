По словам главы "Нафтогаза", этим шантажом "Газпром" пытается заставить сертифицировать "Северный поток-2".

Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Читайте такжеУкраина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

По его словам, в прошлом году российским "Газпромом" было забронировано 60 млрд куб. м газа через украинскую ГТС, а в этом 40 млрд кубов "не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу".

"Путин специально уменьшает объемы газа для того, чтобы шантажировать Европу. Пропускная способность украинской ГТС для транзита превышает 130-140 млрд кубометров - это то, что мы можем транспортировать. Мы можем еще больше, но нужно будет просто добавить дополнительное оборудование", - пояснил он.

Витренко считает, что, сокращая транзит газа через Украину, что вызывает рост цен в Европе, "Газпром" шантажирует Европейскую комиссию, заставляя сертификацировать "Северный поток-2".

Глава "Нафтогаза" отметил, что для Украины избыточная мощность ГТС - резерв устойчивости системы.

Цена на газ:

6 октября 2021 года цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ. Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.

По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" была заполнена техническим газом.

18 октября 2021 года Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2".

Автор: Анна Бредихина