Первая нитка "Северного потока-2" заполнена газом - Nord Stream 2 AG

В Nord Stream AG уточнили, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом. Об этом сообщает оператор проекта компании Nord Stream 2 AG. Читайте такжеСША продолжают выступать против "Северного потока-2" - Госдеп "Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена", — говорится в сообщении. В Nord Stream AG уточнили, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров, что обеспечивает уровень давления в газопроводе 103 бар, отметили в компании. Такого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, подчеркнули в Nord Stream. "Северный поток-2": что необходимо знать Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом. Автор: Елена Коваленко

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