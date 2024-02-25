Противостояние на границе создается для картинки в российских СМИ.

Нужно желание властей, правоохранительных органов для решения ситуации с высыпанием на землю украинского зерна польскими митингующими на границе.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста относительно ощущений, когда увидел высыпанное украинское зерно протестующими Польши на пунктах пропуска на границе.

По его словам, это такая политика, чтобы сделать картинку для российских СМИ. "И это очень неприятно, что мы играем на их стороне. Это просто неправильно между нами. Когда мы говорим, как остановить (речь идет о высыпании из машин украинского зерна протестующими в Польше - УНИАН), то это же не на территории Украины. Я говорю факт. Это не на нашей территории польское зерно или другие продукты питания", - сказал Зеленский.

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При этом он добавил, что ежегодно в Украину импортируется польских товаров на сумму 1,7 млрд грн. И Польша может потерять эти поступления. По его словам, Украина делает все для того, чтобы не заблокировать отношения. "В каждом обществе есть разные люди, есть горячие головы", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что нужно очень быстро решать этот вопрос новому правительству Польши.

"Я не говорю, что нужны те или иные реформы, это ваше право, это точно не наша история. Но, что касается международных отношений с Украиной, то это не правильно. Уже четвертый раз высыпать (речь идет об украинском зерне и агропродукции - УНИАН). Это можно сделать (решить вопрос - УНИАН) с помощью службы безопасности, полиции, пограничников. Мне кажется есть достаточно возможностей, было бы желание", - подчеркнул президент Украины.

Ситуация на украинско-польской границе

В ночь на 25 февраля в Польше произошла очередная диверсия в отношении украинской агропродукции - в Котомеже вблизи Быдгоща неизвестные открыли восемь вагонов поезда и высыпали кукурузу на железнодорожные пути. Отмечается, что полиция проводит расследование.

23 февраля неизвестные лица на станции "Дорогуск" открыли люки двух зерновозов и высыпали рапс, следовавший в Германию.

20 февраля польские протестующие усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". Они перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

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