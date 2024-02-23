Высыпан рапс, следовавший в Германию транзитом через территорию Польши.

Утром неизвестные лица на станции Дорогуск открыли люки двух зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, который направлялся в Германию.

Об этом сообщает национальный перевозчик, акционерное общество "Украинская железная дорога" в Telegram. При этом отмечается, что это очередное незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта на территории Республики Польша.

"Утром неизвестные лица на станции Дорогуск открыли люки двух зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, следовавший в Германию. Этот груз, как и другая аграрная продукция, ехал транзитом через территорию Польши", - отмечает украинский перевозчик. При этом отмечает, что "Укрзализныця" готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

Министр развития общин, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков отметил, что виновные должны быть наказаны. "Безнаказанные преступления всегда возвращаются. Будь то военная агрессия, или поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить", - считает он.

Ситуация на границе с Польшей

Как сообщал УНИАН, 11 февраля на украинско-польской границе перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" польские фермеры с помощью болгарки срезали пломбы с украинских грузовиков и высыпали зерно на дорогу.

Тогда Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за инцидент с украинским зерном. Он отметил, что это "неправильная форма протеста". При этом добавил, что это из-за эмоций, потому что польские фермеры имеют очень сложную экономическую ситуацию накануне весенне-полевых работ - нет денег на закупку удобрений и средств защиты растений.

Также несколько дней назад польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов на грузовой станции "Медика", в которых находилось зерно. Указанный украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

Акция протеста польских фермеров на пунктах пропуска уже длится несколько месяцев. Некоторые эксперты отмечают, что она спровоцирована российской агентурой в ряде стран.

В Минагрополитики Украины сообщали, что начали технические переговоры с Польшей относительно экспортных лицензий.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что это позволит ослабить ограничения на экспорт украинской агропродукции.

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