Также глава государства приглашает приехать на границу представителя Европейской комиссии ради прекращения политических манипуляций.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру этой страны Дональду Туску провести встречи на государственной границе с целью разблокирования движения украинских грузов. Об этом говорится в обращении главы государства.

"Я хочу обратиться к правительству Польши – к господину премьер-министру Туску и министрам. Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Глава правительства Украины, все наше правительство, от логистики до аграрного сектора, и, конечно, министр обороны Украины, потому что эта блокада на границе, к сожалению, добавляет угроз и для поставок оружия нашим ребятам на фронт. И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность", – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что тоже готов прибыть к границе вместе с украинским правительством. Также Зеленский призвал Еврокомиссию присоединиться к решению вопроса.

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"И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии, также ради общих интересов и прекращения политических манипуляций", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сейчас наблюдается чрезмерная и несправедливая политизация, из-за которой общие достижения могут начать рассыпаться.

"Именно так рассыпаться, как украинское зерно, которое, к сожалению, мир увидел на польских дорогах, грубо выброшенным из машин и вагонов... Цена украинского зерна для нас особенная. Как и любой другой продукции, которую производит в это время наша экономика. Это военная экономика", – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что сейчас нет никакого согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины.

"Хоть это для украинских производителей очевидно невыгодно, но мы придерживаемся этого, потому что отношения с Польшей для нас – безусловный приоритет национальной безопасности. Наше партнерство– Украины и Польши – это защита национальной безопасности – и нашей, и вашей. И эта история с аграрной торговлей тянется далеко не первый день, а много месяцев", – сказал глава государства.

По его словам, все видят, что в этой ситуации до сих пор значительно больше политики, чем экономики. Однако Украина не может смириться с тем, что происходит на границе между государствами, где начали появляться откровенные пропутинские лозунги.

"И только в Москве сейчас радуются. И когда наши украинские водители стоят заблокированы на польских дорогах, это говорит о том, что политикам стоит активизировать настоящий диалог. На всех уровнях", – добавил Зеленский.

Ситуация на границе

Как сообщал УНИАН, Зеленский провел селекторное совещание, на которой среди традиционных вопросов обсудили и ситуацию с блокировкой движения на польской границе.

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